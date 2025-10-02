Adresár spoločností
Sandvine
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Bengaluru

Sandvine Softvérový inžinier Platy v Greater Bengaluru

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v Sandvine sa pohybuje od ₹1.29M za year pre Software Engineer I do ₹2.03M za year pre Senior Software Engineer I. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹1.65M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sandvine. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začiatočnícka úroveň)
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Zobraziť 2 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

₹13.95M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Sandvine?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Sieťový inžinier

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Sandvine in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,753,376. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandvine for the Softvérový inžinier role in Greater Bengaluru is ₹1,569,893.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Sandvine

Súvisiace spoločnosti

  • Netflix
  • Intuit
  • Airbnb
  • Google
  • Flipkart
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje