Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v Sandvine sa pohybuje od ₹1.29M za year pre Software Engineer I do ₹2.03M za year pre Senior Software Engineer I. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹1.65M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sandvine. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
