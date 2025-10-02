Adresár spoločností
Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in India v S&P Global dosahuje ₹6.7M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky S&P Global. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Celkom za rok
₹6.7M
Úroveň
13
Základný plat
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
13 Roky
Roky skúseností
13 Roky
Aké sú kariérne úrovne v S&P Global?

₹13.95M

Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti S&P Global podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (16.50% polročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.50% polročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.50% polročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v S&P Global in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹14,170,120. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v S&P Global pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in India je ₹5,630,786.

