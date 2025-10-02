Softvérový inžinier odmeňovanie in New York City Area v S&P Global sa pohybuje od $125K za year pre L8 do $284K za year pre L13. Mediánový yearný kompenzačný balík in New York City Area dosahuje $132K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky S&P Global. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
V spoločnosti S&P Global podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (16.50% polročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.50% polročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.50% polročne)
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu