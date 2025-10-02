Adresár spoločností
S&P Global
S&P Global Softvérový inžinier Platy v Madrid Metropolitan Area

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky S&P Global. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

€142K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti S&P Global podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (16.50% polročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.50% polročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.50% polročne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at S&P Global in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €54,210. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Softvérový inžinier role in Madrid Metropolitan Area is €44,315.

