  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Hyderabad Area

S&P Global Softvérový inžinier Platy v Greater Hyderabad Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Hyderabad Area v S&P Global sa pohybuje od ₹1.71M za year pre L9 do ₹7.18M za year pre L13. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Hyderabad Area dosahuje ₹1.98M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky S&P Global. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L8
Software Developer I(Začiatočnícka úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Software Developer II
₹1.71M
₹1.61M
₹0
₹100K
L10
Software Developer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Software Developer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti S&P Global podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (16.50% polročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.50% polročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.50% polročne)



Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Často kladené otázky

Самый высокий пакет вознаграждения для Softvérový inžinier в S&P Global in Greater Hyderabad Area составляет ₹7,177,277 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в S&P Global для позиции Softvérový inžinier in Greater Hyderabad Area составляет ₹1,696,154.

