Softvérový inžinier odmeňovanie in Canada v S&P Global sa pohybuje od CA$78.1K za year pre L8 do CA$110K za year pre L10. Mediánový yearný kompenzačný balík in Canada dosahuje CA$96.2K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky S&P Global. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L8
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$110K
CA$106K
CA$0
CA$4.6K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
V spoločnosti S&P Global podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (16.50% polročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.50% polročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.50% polročne)
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu