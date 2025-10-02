Adresár spoločností
S&P Global
S&P Global Dátový vedec Platy v India

Dátový vedec odmeňovanie in India v S&P Global sa pohybuje od ₹838K za year pre L8 do ₹1.92M za year pre L10. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹2.61M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky S&P Global. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L8
Data Scientist I
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
Data Scientist II
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
Data Scientist III
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti S&P Global podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (16.50% polročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.50% polročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.50% polročne)



Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Dátový vedec at S&P Global in India sits at a yearly total compensation of ₹3,481,872. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Dátový vedec role in India is ₹2,505,295.

