Softvérový inžinier odmeňovanie in Albuquerque-Santa Fe Area v Sandia National Labs sa pohybuje od $121K za year pre Member of Technical Staff do $169K za year pre Principal Member of Technical Staff. Mediánový yearný kompenzačný balík in Albuquerque-Santa Fe Area dosahuje $125K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sandia National Labs. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
