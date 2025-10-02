Adresár spoločností
Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Platy v Albuquerque-Santa Fe Area

Mediánový Cybersecurity Analyst kompenzačný balík in Albuquerque-Santa Fe Area v Sandia National Labs dosahuje $165K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sandia National Labs. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Celkom za rok
$165K
Úroveň
-
Základný plat
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Roky v spoločnosti
15 Roky
Roky skúseností
15 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Sandia National Labs?

$160K

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Exportovať údaje

Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu jobFamilies.Cybersecurity Analyst v Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $215,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Sandia National Labs pre pozíciu jobFamilies.Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area je $160,000.

