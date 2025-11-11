Adresár spoločností
Samsung
Hardvérový inžinier Úroveň

L7

Úrovne v Samsung

  1. L2Engineer I
  2. L3Engineer II
  3. L4Senior Engineer
Priemerná Ročne Celková kompenzácia
$374,989
Základný plat
$278,544
Akciová prémia ()
$4,167
Bonus
$92,278
Najnovšie platové údaje
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
