  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Portugal

Salsify Softvérový inžinier Platy v Portugal

Softvérový inžinier odmeňovanie in Portugal v Salsify dosahuje €54.9K za year pre Software Engineer 2. Mediánový yearný kompenzačný balík in Portugal dosahuje €52.6K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Salsify. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
(Začiatočnícka úroveň)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer 2
€54.9K
€54.9K
€0
€0
Senior Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Salsify podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Salsify in Portugal sits at a yearly total compensation of €99,392. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Salsify for the Softvérový inžinier role in Portugal is €52,562.

