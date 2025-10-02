Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Boston Area v Salsify sa pohybuje od $187K za year pre Senior Software Engineer 3 do $209K za year pre Staff Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Boston Area dosahuje $205K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Salsify. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Salsify podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)