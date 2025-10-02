Adresár spoločností
Salsify
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Boston Area

Salsify Softvérový inžinier Platy v Greater Boston Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Boston Area v Salsify sa pohybuje od $187K za year pre Senior Software Engineer 3 do $209K za year pre Staff Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Boston Area dosahuje $205K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Salsify. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 4 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Salsify podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Salsify in Greater Boston Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $237,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Salsify pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Boston Area je $173,000.

Ďalšie zdroje