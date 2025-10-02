Adresár spoločností
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Mexico v SalesLoft dosahuje MX$1.14M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SalesLoft. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
SalesLoft
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Celkom za rok
MX$1.14M
Úroveň
L3
Základný plat
MX$1.14M
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v SalesLoft?

MX$3.09M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v SalesLoft in Mexico predstavuje ročnú celkovú odmenu MXMX$30,587,631. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SalesLoft pre pozíciu Softvérový inžinier in Mexico je MXMX$20,344,153.

