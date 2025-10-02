Adresár spoločností
Salesfloor
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Montreal

Salesfloor Softvérový inžinier Platy v Greater Montreal

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Montreal v Salesfloor dosahuje CA$122K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Salesfloor. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Salesfloor
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Celkom za rok
CA$122K
Úroveň
-
Základný plat
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Salesfloor?

CA$225K

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Salesfloor in Greater Montreal predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$134,485. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Salesfloor pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Montreal je CA$121,892.

