Sales Marker Softvérový inžinier Platy v Greater Tokyo Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Tokyo Area v Sales Marker dosahuje ¥7.85M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sales Marker. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Sales Marker
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Celkom za rok
¥7.85M
Úroveň
Senior
Základný plat
¥7.85M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥0
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Sales Marker?

¥23.61M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Sales Marker in Greater Tokyo Area predstavuje ročnú celkovú odmenu ¥8,043,219. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Sales Marker pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Tokyo Area je ¥7,853,950.

Ďalšie zdroje