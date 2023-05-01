Adresár Spoločností
Safe Security
Safe Security Platy

Platový rozsah Safe Security sa pohybuje od $59,467 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $172,354 pre Obchodný inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Safe Security. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $59.5K
Dátový vedec
$164K
Produktový manažér
$71.9K

Obchodný inžinier
$172K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Safe Security je Obchodný inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $172,354. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Safe Security je $118,021.

Ďalšie zdroje