Sabanto
Hlavné poznatky
    O spoločnosti

    Sabanto is a Farming-as-a-Service company offering comprehensive agriculture services through their supervised autonomous equipment platform. They provide a total turn-key solution for farming needs.

    https://sabantoag.com
    Webstránka
    2018
    Rok založenia
    31
    Počet zamestnancov
    $1M-$10M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

    Ďalšie zdroje