Adresár spoločností
Root Insurance
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Root Insurance Platy

Platy Root Insurance sa pohybujú od $76,500 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $270,970 pre Ľudské zdroje na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Root Insurance. Posledná aktualizácia: 9/18/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Dátový vedec
Median $120K
Produktový manažér
Median $145K
Softvérový inžinier
Median $161K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manažér softvérového inžinierstva
Median $230K
Dátový analytik
$76.5K
Grafický dizajnér
$95.2K
Ľudské zdroje
$271K
Marketing
$159K
Strojný inžinier
$86.7K
Produktový dizajnér
$133K
Nábor zamestnancov
$86.7K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Root Insurance podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

በRoot Insurance ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Ľudské zdroje at the Common Range Average level ነው የ$270,970 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በRoot Insurance የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $133,280 ነው።

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Root Insurance

Súvisiace spoločnosti

  • T-Mobile
  • CLEAR
  • Electronic Arts
  • Citi
  • Verizon
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje