Roofstock Platy

Platy Roofstock sa pohybujú od $89,550 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $276,375 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Roofstock. Posledná aktualizácia: 9/18/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Produktový manažér
Median $187K
Dátový vedec
$164K
Manažérsky konzultant
$172K

Produktový dizajnér
$195K
Softvérový inžinier
$89.6K
Manažér softvérového inžinierstva
$276K
Chýba vám vaša pozícia?

Často kladené otázky

A legmagasabban fizető pozíció a Roofstock cégnél: Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level évi $276,375 teljes kompenzációval.
A Roofstock cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $179,428.

