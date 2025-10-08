Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in India v Rocket Software dosahuje ₹1.74M za year pre Software Engineer II. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹1.49M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Rocket Software. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***