Adresár spoločností
Rocket Companies
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový dizajnér

  • UX dizajnér

Rocket Companies UX dizajnér Platy

Mediánový UX dizajnér kompenzačný balík in United States v Rocket Companies dosahuje $107K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Rocket Companies. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Mediánový balík
company icon
Rocket Companies
Experience Designer
Detroit, MI
Celkom za rok
$107K
Úroveň
Mid
Základný plat
$97.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Rocket Companies?

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Produktový dizajnér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu UX dizajnér v Rocket Companies in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $170,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Rocket Companies pre pozíciu UX dizajnér in United States je $106,500.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Rocket Companies

Súvisiace spoločnosti

  • Visa
  • Alkami
  • Global Payments
  • S&P Global
  • Enova International
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje