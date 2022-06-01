Adresár Spoločností
Rocket Companies Platy

Platový rozsah Rocket Companies sa pohybuje od $75,876 v celkovej kompenzácii ročne pre Personálny nábor na spodnom konci do $215,735 pre Manažér dátovej vedy na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Rocket Companies. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $131K

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $183K
Rozvoj obchodu
$199K

Dátový analytik
$99K
Manažér dátovej vedy
$216K
Dátový vedec
$109K
Finančný analytik
$119K
Ľudské zdroje
$94.5K
Informatik (IT)
$171K
Marketing
$99.5K
Produktový dizajnér
$171K
Manažér produktového dizajnu
$183K
Personálny nábor
$75.9K
Manažér softvérového inžinierstva
$137K
Architekt riešení
$186K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Rocket Companies je Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $215,735. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Rocket Companies je $136,680.

