Adresár spoločností
Roche
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Backend softvérový inžinier

  • United States

Roche Backend softvérový inžinier Platy v United States

Backend softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Roche dosahuje $213K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $216K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Roche. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Priemer Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer I
(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$213K
$184K
$6.7K
$22.3K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 1 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Roche?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Backend softvérový inžinier v Roche in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $272,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Roche pre pozíciu Backend softvérový inžinier in United States je $215,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Roche

Súvisiace spoločnosti

  • Wayfair
  • Fitbit
  • Sony
  • Duolingo
  • Logitech
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje