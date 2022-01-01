Adresár spoločností
Roche
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Roche Platy

Platy Roche sa pohybujú od $19,638 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $331,500 pre Korporátny rozvoj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Roche. Posledná aktualizácia: 9/18/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový vedec
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatistik

Produktový manažér
Median $196K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Strojný inžinier
Median $133K
Biomedicínsky inžinier
Median $100K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $304K
Projektový manažér
Median $156K
Manažér technických programov
Median $165K
Účtovník
$25.5K
Obchodné operácie
$35.7K
Manažér obchodných operácií
$177K
Obchodný analytik
$199K
Korporátny rozvoj
$332K
Zákaznícky servis
$19.6K
Manažér dátovej vedy
$264K
Finančný analytik
$131K
Ľudské zdroje
$206K
Informačný technológ (IT)
$71.6K
Manažérsky konzultant
$85.8K
Marketing
$212K
Produktový dizajnér
$69.5K
Manažér programov
$209K
Predaj
$136K
Predajný inžinier
$92.5K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$161K
Architekt riešení
$98.2K
Technický pisateľ
$48K
UX výskumník
$101K
Rizikový kapitalista
$176K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

በRoche ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Korporátny rozvoj at the Common Range Average level ነው የ$331,500 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በRoche የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $158,126 ነው።

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Roche

Súvisiace spoločnosti

  • Wayfair
  • Fitbit
  • Sony
  • Duolingo
  • Logitech
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje