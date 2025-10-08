Adresár spoločností
Roblox
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Nábor zamestnancov

  • Technický náborár

Roblox Technický náborár Platy

Technický náborár odmeňovanie in United States v Roblox sa pohybuje od $213K za year pre IC4 do $262K za year pre M1. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $195K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Roblox. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Priemer Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$213K
$180K
$33.3K
$0
Zobraziť 4 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Harmonogram Vestingu

45%

ROK 1

35%

ROK 2

20%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Roblox podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 45% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (11.25% štvrťročne)

  • 35% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.75% štvrťročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (5.00% štvrťročne)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Roblox podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.25% štvrťročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.25% štvrťročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.25% štvrťročne)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Roblox podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Nábor zamestnancov ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický náborár v Roblox in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $370,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Roblox pre pozíciu Technický náborár in United States je $220,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Roblox

Súvisiace spoločnosti

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje