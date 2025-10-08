UX dizajnér odmeňovanie in United States v Roblox sa pohybuje od $189K za year pre IC1 do $470K za year pre IC6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $350K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Roblox. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
45%
ROK 1
35%
ROK 2
20%
ROK 3
V spoločnosti Roblox podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
45% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (11.25% štvrťročne)
35% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.75% štvrťročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (5.00% štvrťročne)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
V spoločnosti Roblox podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.25% štvrťročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.25% štvrťročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.25% štvrťročne)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Roblox podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.