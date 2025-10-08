Backend softvérový inžinier odmeňovanie in San Francisco Bay Area v Robinhood sa pohybuje od $202K za year pre L1 do $469K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in San Francisco Bay Area dosahuje $270K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Robinhood. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L1
$202K
$136K
$52.9K
$13.3K
L2
$299K
$180K
$101K
$17.2K
L3
$423K
$214K
$185K
$24.5K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Robinhood podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
100%
ROK 1
V spoločnosti Robinhood podliehajú RSUs 1-ročnému harmonogramu vestingu:
100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% štvrťročne)