Robert Walters
Robert Walters Recruiter Platy

Mediánový Recruiter kompenzačný balík in Taiwan v Robert Walters dosahuje NT$999K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Robert Walters. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Mediánový balík
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Celkom za rok
NT$999K
Úroveň
-
Základný plat
NT$999K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Robert Walters?
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Robert Walters in Taiwan predstavuje ročnú celkovú odmenu NT$2,376,598. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Robert Walters pre pozíciu Recruiter in Taiwan je NT$795,703.

