Rivian Produkčný softvérový inžinier Platy

Produkčný softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Rivian sa pohybuje od $196K za year pre RIV-4 do $314K za year pre RIV-6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $230K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Rivian. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Priemer Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
RIV-3
Software Engineer I(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Software Engineer II
$196K
$162K
$30.8K
$3K
RIV-5
Senior Software Engineer
$182K
$158K
$23K
$1.7K
RIV-6
Staff Software Engineer
$314K
$207K
$86.7K
$21K
Zobraziť 3 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Harmonogram Vestingu

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Rivian podliehajú RSUs 2-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (12.50% štvrťročne)

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% štvrťročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Rivian podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Rivian podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produkčný softvérový inžinier v Rivian in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $328,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Rivian pre pozíciu Produkčný softvérový inžinier in United States je $195,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Rivian

