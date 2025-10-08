Backend softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Rivian sa pohybuje od $180K za year pre RIV-4 do $440K za year pre RIV-7. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $301K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Rivian. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$180K
$144K
$33.3K
$3.3K
RIV-5
$240K
$180K
$51K
$8.2K
RIV-6
$306K
$220K
$65.4K
$20.9K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
50%
ROK 1
50%
ROK 2
V spoločnosti Rivian podliehajú RSUs 2-ročnému harmonogramu vestingu:
50% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (12.50% štvrťročne)
50% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% štvrťročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
