Analytický inžinier odmeňovanie in United States v Rivian dosahuje $229K za year pre RIV-6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $190K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Rivian. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
RIV-3
RIV-4
RIV-5
RIV-6
$229K
$164K
$48.3K
$16.7K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
50%
ROK 1
50%
ROK 2
V spoločnosti Rivian podliehajú RSUs 2-ročnému harmonogramu vestingu:
50% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (12.50% štvrťročne)
50% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% štvrťročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Rivian podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Rivian podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)