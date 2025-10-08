Adresár spoločností
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Mediánový Backend softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Rivian and Volkswagen Group Technologies dosahuje $194K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Rivian and Volkswagen Group Technologies. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Mediánový balík
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Celkom za rok
$194K
Úroveň
L4
Základný plat
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonus
$8K
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Backend softvérový inžinier v Rivian and Volkswagen Group Technologies in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $326,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Rivian and Volkswagen Group Technologies pre pozíciu Backend softvérový inžinier in United States je $193,500.

