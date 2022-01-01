Adresár Spoločností
Ritual Platy

Platový rozsah Ritual sa pohybuje od $96,768 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $243,040 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ritual. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Administratívny asistent
$112K
Marketing
$102K
Marketingové operácie
$131K

Produktový dizajnér
$99.5K
Produktový manažér
$241K
Softvérový inžinier
$96.8K
Manažér softvérového inžinierstva
$243K
Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Ritual è Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $243,040. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Ritual è di $112,200.

