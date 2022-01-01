Adresár Spoločností
Rite Aid Platy

Platový rozsah Rite Aid sa pohybuje od $33,446 v celkovej kompenzácii ročne pre Zákaznícky servis na spodnom konci do $271,350 pre Manažér programu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Rite Aid. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Rozvoj obchodu
$258K
Zákaznícky servis
$33.4K
Manažér dátovej vedy
$179K

Dátový vedec
$80.4K
Ľudské zdroje
$86.6K
Informatik (IT)
$62.1K
Právne oddelenie
$251K
Lekár
$83.3K
Produktový dizajnér
$174K
Manažér programu
$271K
Predaj
$39.8K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$241K
Softvérový inžinier
$66.2K
Manažér softvérového inžinierstva
$206K
Architekt riešení
$164K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Rite Aid je Manažér programu at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $271,350. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Rite Aid je $164,175.

Ďalšie zdroje