Riskified
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Full-Stack softvérový inžinier

  • Tel Aviv Metropolitan Area

Riskified Full-Stack softvérový inžinier Platy v Tel Aviv Metropolitan Area

Mediánový Full-Stack softvérový inžinier kompenzačný balík in Tel Aviv Metropolitan Area v Riskified dosahuje ₪495K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Riskified. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Mediánový balík
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Celkom za rok
₪495K
Úroveň
L2
Základný plat
₪404K
Stock (/yr)
₪57.7K
Bonus
₪33.7K
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Riskified?

₪566K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v Riskified in Tel Aviv Metropolitan Area predstavuje ročnú celkovú odmenu ₪645,885. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Riskified pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in Tel Aviv Metropolitan Area je ₪486,495.

