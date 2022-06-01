Adresár spoločností
Rise People
Platy Rise People sa pohybujú od $40,079 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Copywriter na spodnej hranici až po $118,286 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Rise People. Posledná aktualizácia: 9/18/2025

$160K

Copywriter
$40.1K
Produktový manažér
$60.8K
Softvérový inžinier
Median $96K

Manažér softvérového inžinierstva
Median $118K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Rise People predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $118,286. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Rise People je $78,387.

