Rise Interactive
Rise Interactive Platy

Platy Rise Interactive sa pohybujú od $43,210 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $165,825 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Rise Interactive. Posledná aktualizácia: 9/18/2025

$160K

Marketing
$49.8K
Produktový manažér
$166K
Softvérový inžinier
$43.2K

Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Rise Interactive predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $165,825. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Rise Interactive je $49,750.

