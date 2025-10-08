Softvérový inžinier videohier odmeňovanie in United States v Riot Games sa pohybuje od $141K za year pre P1 do $371K za year pre P5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $247K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Riot Games. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
