Softvérový inžinier videohier odmeňovanie in Greater Seattle Area v Riot Games sa pohybuje od $292K za year pre P4 do $367K za year pre P5. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Seattle Area dosahuje $304K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Riot Games. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
P1
P2
P3
P4
$292K
$224K
$0
$67.8K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
