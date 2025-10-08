Adresár spoločností
Riot Games
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Softvérový inžinier videohier

  • Greater Los Angeles Area

Riot Games Softvérový inžinier videohier Platy v Greater Los Angeles Area

Softvérový inžinier videohier odmeňovanie in Greater Los Angeles Area v Riot Games sa pohybuje od $141K za year pre P1 do $375K za year pre P5. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Los Angeles Area dosahuje $218K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Riot Games. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Priemer Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
$141K
$128K
$0
$13K
P2
Software Engineer
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
Senior Software Engineer
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
Staff Software Engineer
$285K
$239K
$0
$46.7K
Zobraziť 3 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Riot Games?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier videohier v Riot Games in Greater Los Angeles Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $374,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Riot Games pre pozíciu Softvérový inžinier videohier in Greater Los Angeles Area je $212,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Riot Games

Súvisiace spoločnosti

  • Epic Games
  • Pocket Gems
  • Blizzard Entertainment
  • Valve
  • Bungie
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje