Softvérový inžinier videohier odmeňovanie in Greater Los Angeles Area v Riot Games sa pohybuje od $141K za year pre P1 do $375K za year pre P5. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Los Angeles Area dosahuje $218K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Riot Games. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
