Riot Games
Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Riot Games sa pohybuje od $140K za year pre P1 do $292K za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $215K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Riot Games. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
Software Engineer
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
Senior Software Engineer
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
Staff Software Engineer
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v Riot Games in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $326,044. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Riot Games pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in United States je $223,750.

