Backend softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Riot Games sa pohybuje od $133K za year pre P1 do $430K za year pre P5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $282K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Riot Games. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
