Technical Accountant odmeňovanie in United States v Riot Games sa pohybuje od $179K za year pre P3 do $246K za year pre P4. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Riot Games. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
