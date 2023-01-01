Adresár spoločností
Ridgeline International
Ridgeline International Platy

Platy Ridgeline International sa pohybujú od $219,300 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $256,275 pre IT špecialista na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ridgeline International. Posledná aktualizácia: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
IT špecialista
$256K
Softvérový inžinier
$219K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Ridgeline International predstavuje IT špecialista at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $256,275. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ridgeline International je $237,788.

