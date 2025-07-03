Adresár Spoločností
Ricardo
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Ricardo Platy

Platový rozsah Ricardo sa pohybuje od $8,501 v celkovej kompenzácii ročne pre UX výskumník na spodnom konci do $100,000 pre Strojný inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ricardo. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Strojný inžinier
Median $100K
Softvérový inžinier
$34.2K
UX výskumník
$8.5K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Ricardo에서 보고된 최고 급여 직무는 Strojný inžinier이며, 연간 총 보상은 $100,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Ricardo에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $34,232입니다.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Ricardo

Súvisiace spoločnosti

  • Airbnb
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Spotify
  • LinkedIn
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje