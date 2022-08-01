Adresár spoločností
Rhombus Power
Hlavné poznatky
    • O spoločnosti

    We use cutting edge cross-disciplinary approachesto solve pressing problems. Guardian is our AI SaaS platform that addresses Big Data and Sensing Problems in Security, Energy & Health Care.

    http://www.rhombuspower.com
    Webstránka
    2011
    Rok založenia
    75
    Počet zamestnancov
    $10M-$50M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

    Ďalšie zdroje