Research Innovations
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Full-Stack softvérový inžinier

  • United States

Research Innovations Full-Stack softvérový inžinier Platy v United States

Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Research Innovations dosahuje $164K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $173K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Research Innovations. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer I
(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$164K
$159K
$0
$5.3K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 1 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Research Innovations?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v Research Innovations in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $190,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Research Innovations pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in United States je $148,610.

Ďalšie zdroje