Replicated
Replicated Platy

Platy Replicated sa pohybujú od $170,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $245,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Replicated. Posledná aktualizácia: 10/24/2025

Softvérový inžinier
Median $170K
Predajný inžinier
$216K
Manažér softvérového inžinierstva
$245K

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Replicated podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (1.04% za obdobie)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (1.04% za obdobie)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (1.04% za obdobie)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Replicated predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $245,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Replicated je $215,761.

