Remitly
Remitly UX výskumník Platy

Priemerné UX výskumník celkové odmeňovanie in United States v Remitly sa pohybuje od $154K do $218K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Remitly. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Priemerná celková odmena

$174K - $198K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$154K$174K$198K$218K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Remitly podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu UX výskumník v Remitly in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $218,300. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Remitly pre pozíciu UX výskumník in United States je $153,550.

