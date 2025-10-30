Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in United States v Remitly sa pohybuje od $388K za year pre Engineering Manager III do $553K za year pre Director of Engineering. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $415K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Remitly. Posledná aktualizácia: 10/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Engineering Manager III
$388K
$223K
$165K
$0
Engineering Manager IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Director of Engineering
$553K
$253K
$300K
$0
VP of Engineering
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Remitly podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)